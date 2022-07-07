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У Києві хочуть збільшити кількість наземних переходів

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Україна, Четвер 07 липня 2022 16:59
У Києві хочуть збільшити кількість наземних переходів Фото: у Києві хочуть збільшити кількість наземних переходів (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

У Київській міській раді зареєстровано проект рішення, згідно з яким у столиці має бути збільшена кількість наземних пішохідних переходів. Метою збільшення кількості наземних переходів є забезпечення фізичної безбар’єрності транспортної інфраструктури Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

У Київраді вважають, що у час повномасштабної російсько-української війни питання створення безбар'єрного середовища в місті стає ще більш актуальним, оскільки до столиці з лінії фронту повертаються військові, які отримали інвалідність або травми кінцівок внаслідок поранень. Доступність міського простору має бути новою суспільною нормою.

“Підземні пішохідні переходи є справді бар’єром для пересування людей з дитячими візками, людей похилого віку, осіб з інвалідністю та інших маломобільних категорій населення", - заявила депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова.

Проєкт рішення розроблено з метою забезпечення фізичної безбар’єрності транспортної інфраструктури. Збільшення кількості наземних пішохідних переходів буде реалізовано шляхом модернізації перехресть, будівництва, капітального ремонту та реконструкції світлофорних об’єктів.

"Депутатський корпус Київської міської ради створює простір необмежених можливостей для киян та гостей міста, в якому не має місця дискримінації та враховують інтереси кожного. Необхідно забезпечити всім мешканцям рівний доступ до транспорту, адміністративних будівель та інших міських об’єктів", - розповіла Ксенія Семенова.

Нагадаємо, з 7 по 8 липня на території Вишгородського району Київської області пройдуть командно-штабні навчання.

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