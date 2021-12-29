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В Киеве хотят построить два моста через Днепр

Автор: Иванна Шовкун

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков предложил построить в Киеве еще два моста через Днепр. Такой шаг планируют из-за перегрузки улично-дорожной сети столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо №4830/27/14-21 от 23 ноября 2021 года, которое оказалось в распоряжении "КиевVласть".

Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Министерству инфраструктуры совместно с "Укравтодором" и столичными администрациями начать планировать строительство двух новых автомобильных переходов через реку.

По словам министра, власти Киева должны выполнить предпроектные работы по разработке генплана с учетом строительства новых дорог, обеспечить отвод земельных участков, решить все земельные и имущественные вопросы.

Глава Мининфраструктуры считает, что необходимо определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство новых мостов (один из вариантов - туннельный переход) через Днепр. А именно:

  • от Столичного шоссе до автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский (на участке Киев - Борисполь)
  • от улицы Богатырской до улицы Оноре де Бальзака.

Напомним, в Киеве в следующем году будет построено 12 новых перехватывающих паркингов. Большинство из них будут расположены в центре столицы.

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Киев