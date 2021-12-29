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У Києві хочуть збудувати два мости через Дніпро

Автор: Іванна Шовкун

Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков запропонував збудувати у Києві ще два мости через Дніпро. Такий крок планують через перевантаження вулично-дорожньої мережі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист №4830/27/14-21 від 23 листопада 2021 року, який опинився в розпорядженні "КиївVласть".

Кубраков попросив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля доручити Міністерству інфраструктури спільно з "Укравтодором" та столичними адміністраціями почати планувати будівництво двох нових автомобільних переходів через річку.

За словами міністра, влада Києва має виконати передпроектні роботи з розробки генплану з урахуванням будівництва нових доріг, забезпечити відведення земельних ділянок, вирішити всі земельні та майнові питання.

Глава Мінінфраструктури вважає, що необхідно визначити замовника з розробки техніко-економічного обґрунтування та проектної документації на будівництво нових мостів (один з варіантів - тунельний перехід) через Дніпро. А саме:

  • від Столичного шосе до автодороги М-03 Київ - Харків - Довжанський (на ділянці Київ - Бориспіль)
  • від вулиці Богатирської до вулиці Оноре де Бальзака.

Нагадаємо, у Києві наступного року буде побудовано 12 нових перехоплюючих паркінгів. Більшість із них будуть розташовані у центрі столиці.

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Київ