В Киеве хотят построить два моста через Днепр

Фото: в Киеве хотят построить новые мосты через Днепр (Виталий Носач, РБК-Украина)

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков предложил построить в Киеве еще два моста через Днепр. Такой шаг планируют из-за перегрузки улично-дорожной сети столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо №4830/27/14-21 от 23 ноября 2021 года, которое оказалось в распоряжении "КиевVласть".

Кубраков попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля поручить Министерству инфраструктуры совместно с "Укравтодором" и столичными администрациями начать планировать строительство двух новых автомобильных переходов через реку. По словам министра, власти Киева должны выполнить предпроектные работы по разработке генплана с учетом строительства новых дорог, обеспечить отвод земельных участков, решить все земельные и имущественные вопросы. Глава Мининфраструктуры считает, что необходимо определить заказчика по разработке технико-экономического обоснования и проектной документации на строительство новых мостов (один из вариантов - туннельный переход) через Днепр. А именно: от Столичного шоссе до автодороги М-03 Киев - Харьков - Довжанский (на участке Киев - Борисполь)

от улицы Богатырской до улицы Оноре де Бальзака.