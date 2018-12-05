В Киеве без холодной воды остались жители восьми улиц

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Подачу воды обещают возобновить в течение суток

В Киеве в среду, 5 декабря, отключили холодную воду на восьми улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".

Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:

ул. Золотоворотская, 4, 6А;

ул. Туровская, 5/40, 9, 12;

ул. Оболонская, 37, 39, 41;

ул. Юрковская 36/10, 42, 42А;

ул. Новопирогивская, 19, 21;

ул. Полярная, 15;

бул. Перова, 2;

ул. Гаршина, 1.

Повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают устранить в течение суток.

Напомним, в Киеве вчера, 4 декабря, произошла авария в Соломянском районе, в результате которой без отопления остались 750 домов. На центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что КГГА готовит к подписанию в середине декабря меморандума по развитию теплоэнергетического комплекса Киева. Мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры относительно инвестиций, чтобы полностью заменить теплосеть и снизить тарифы для киевлян.