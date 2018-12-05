В Киеве без холодной воды остались жители восьми улиц

Подачу воды обещают возобновить в течение суток
В Киеве в среду, 5 декабря, отключили холодную воду на восьми улицах из-за аварии на сетях водоснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевводоканала".
Как отмечается, по состоянию на 16:00, ремонтные бригады работают над локализацией и ликвидацией повреждений на сети холодного водоснабжения, которые были зафиксированы Главной диспетчерской. Временно отсутствует водоснабжение по адресам:
Повреждений на сети холодного водоснабжения и обещают устранить в течение суток.
Напомним, в Киеве вчера, 4 декабря, произошла авария в Соломянском районе, в результате которой без отопления остались 750 домов. На центральной тепломагистрали по Чоколовском бульваре произошел порыв в тепловом коллекторе.
Ранее РБК-Украина сообщало, что КГГА готовит к подписанию в середине декабря меморандума по развитию теплоэнергетического комплекса Киева. Мэр Киева Виталий Кличко ведет переговоры относительно инвестиций, чтобы полностью заменить теплосеть и снизить тарифы для киевлян.