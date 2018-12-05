У Києві без холодної води залишилися жителі восьми вулиць

Подачу води обіцяють відновити протягом доби
У Києві у середу, 5 грудня, відключили холодну воду на восьми вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".
Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
Пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють усунути протягом доби.
Нагадаємо, у Києві вчора, 4 грудня, сталася аварія у Солом'янському районі, унаслідок якої без опалення залишилися 750 будинків. На центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що КМДА готує до підписання в середині грудня меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу Києва. Мер Києва Віталій Кличко веде переговори щодо інвестицій, щоб повністю замінити тепломережу та знизити тарифи для киян.