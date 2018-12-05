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У Києві без холодної води залишилися жителі восьми вулиць

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 16:10
У Києві без холодної води залишилися жителі восьми вулиць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Подачу води обіцяють відновити протягом доби

У Києві у середу, 5 грудня, відключили холодну воду на восьми вулицях через аварії на мережах водопостачання. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу "Київводоканалу".

Як зазначається, станом на 16:00, ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі холодного водопостачання, які були зафіксовані Головною диспетчерською. Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

  • вул. Золотоворітська, 4, 6А; 
  • вул. Турівська, 5/40, 9, 12;
  • вул. Оболонська, 37, 39, 41; 
  • вул. Юрківська 36/10, 42, 42А;
  • вул. Новопирогівська, 19, 21; 
  • вул. Полярна, 15;
  • бул. Перова, 2; 
  • вул. Гаршина, 1.

Пошкоджень на мережі холодного водопостачання та обіцяють усунути протягом доби. 

У Києві без холодної води залишилися жителі восьми вулиць

Нагадаємо, у Києві вчора, 4 грудня, сталася аварія у Солом'янському районі, унаслідок якої без опалення залишилися 750 будинків. На центральній тепломагістралі по Чоколівському бульвару стався порив у тепловому колекторі.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що КМДА готує до підписання в середині грудня меморандум щодо розвитку теплоенергетичного комплексу Києва. Мер Києва Віталій Кличко веде переговори щодо інвестицій, щоб повністю замінити тепломережу та знизити тарифи для киян.

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