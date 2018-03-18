В Киеве грузовик въехал в трамвай с пассажирами

В Дарницком районе Киева на перекрестке Харьковского шоссе и ул.Тростянецкая малотоннажный грузовик въехал в трамвай, в салоне которого находилось около 30 пассажиров. В результате удара трамвай сошел с рельсов, сообщает "Эспрессо".

По словам водителя трамвая, столкновение произошло, как только вагон начал двигаться после остановки на светофоре. Водитель грузовика двигался Харьковским шоссе в направлении Харьковской площади и пытался проскочить перед трамваем.

В результате произошло столкновение, вследствие которого грузовик перевернулся на бок. Топливный бак автомобиля от удара отбросило на 15 метров. Из пассажиров трамвая серьезных травм никто не получил - медики, прибывшие на место происшествия, оказали всем помощь в каретах "скорой" и отпустили.

Водитель автомобиля также отказался от госпитализации, как и водитель трамвая.

В результате аварии простой трамваи в Дарницком районе в обоих направлениях длился несколько часов.

Напомним, в Словакии пассажирский поезд врезался в локомотив, который стоял на пути и частично сошел с рельсов, пострадали по меньшей мере 18 человек, в том числе ребенок.