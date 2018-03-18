У Києві вантажівка в'їхала в трамвай із пасажирами

У Дарницькому районі Києва на перехресті Харківського шосе і вул.Тростянецької малотоннажна вантажівка в'їхала у трамвай, у салоні якого перебувало близько 30 пасажирів. У результаті удару трамвай зійшов з рейок, повідомляє "Еспресо".

За словами водія трамваю, зіткнення сталося, як тільки вагон почав рухатися після зупинки на світлофорі. Водій вантажівки рухався Харківським шосе в напрямку Харківської площі та намагався проскочити перед трамваєм.

У результаті сталося зіткнення, внаслідок якого вантажівка перекинулась на бік. Паливний бак автомобіля від удару відкинуло на 15 метрів. Із пасажирів трамваю серйозних травм ніхто не отримав - медики, які прибули на місце події, надали усім допомогу у каретах "швидкої" та відпустили.

Водій автомобіля також відмовився від госпіталізації, як і водій трамваю.

У результаті аварії простій трамваї у Дарницькому районі в обох напрямках тривав кілька годин.

Нагадаємо, у Словаччині пасажирський потяг врізався в локомотив, що стояв на колії та частково зійшов з рейок, постраждали щонайменше 18 осіб, у тому числі дитина.