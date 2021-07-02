В Киеве из-за грозы на завтра объявлен желтый уровень опасности

В Киеве на субботу, 3 июля, прогнозируют грозы. Из-за возможной штормовой погоды в столице объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию .

Киевлянам рекомендуют с приходом непогоды закрыть окна и не подходить к ним. Также советуют не браться металлические входные двери во время грозы.

При падении деревьев или веток, при травмировании людей жителей и гостей столицы просят немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.

"Во время интенсивных дождей - на местах возможных подтоплений будет дежурить дополнительная спецтехника", - добавили в КГГА.