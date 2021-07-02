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У Києві через грозу на завтра оголошено жовтий рівень небезпеки

Автор: Дмитро Левицький

У Києві на суботу, 3 липня, прогнозують грози. Через можливу штормову погоду у столиці оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Киянам рекомендують з приходом негоди зачинити вікна і не підходити до них. Також радять не братися металеві вхідні двері під час грози.

При падінні дерев чи гілок, при травмуванні людей тощо мешканців та гостей столиці просять негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

"Під час інтенсивних дощів - на місцях можливих підтоплень чергуватиме додаткова спецтехніка", - додали в КМДА.

Нагадаємо, завтра, за прогнозом синоптиків, штормитиме по всій Україні.

Крім того, синоптики розповіли, якою буде погода цими вихідними.

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