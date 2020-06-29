ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве из-за грозы объявили желтый уровень опасности

Новости » Общество     29.06.2020 - 20:15
В Киеве из-за грозы объявили желтый уровень опасности
Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)

Непогода ожидается на протяжении суток

В Киеве завтра, 30 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Завтра с утра и до вечера в столице ожидается гроза. Прогнозируют желтый (первый) уровень опасности.

В КГГА напомнили, что во время грозы нельзя находиться под высокими деревьями, на полянах или скалах, а также ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Напомним, завтра непогода охватит большинство областей Украины, кроме грозы, ожидаются шквалы и град.

Кроме того, какой будет погода в июле, рассказали синоптики из Украинского гидрометцентра.

Сегодня дожди с грозами прогнозировали в западных областях Украины.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины грозаКиевГидрометцентрШтормовое предупреждение
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь