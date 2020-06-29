В Киеве из-за грозы объявили желтый уровень опасности

Фото: непогода в Киеве (РБК-Украина)

Непогода ожидается на протяжении суток

В Киеве завтра, 30 июня, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Завтра с утра и до вечера в столице ожидается гроза. Прогнозируют желтый (первый) уровень опасности.

В КГГА напомнили, что во время грозы нельзя находиться под высокими деревьями, на полянах или скалах, а также ходить на открытой местности в мокрой одежде или плотной группой.

Напомним, завтра непогода охватит большинство областей Украины, кроме грозы, ожидаются шквалы и град.

Кроме того, какой будет погода в июле, рассказали синоптики из Украинского гидрометцентра.

Сегодня дожди с грозами прогнозировали в западных областях Украины.

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Автор: Дмитрий Левицкий