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У Києві через грозу оголосили жовтий рівень небезпеки

Новини » Суспільство     29.06.2020 - 20:15
У Києві через грозу оголосили жовтий рівень небезпеки
Фото: негода у Києві (РБК-Україна)

Негода очікується протягом доби

У Києві завтра, 30 червня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Завтра з ранку й до вечора у столиці очікується гроза. Прогнозують жовтий (перший) рівень небезпечності.

В КМДА нагадали, що під час грози не можна знаходитися під високими деревами, на галявинах чи скелях, а також ходити на відкритій місцевості у мокрому одязі чи щільною групою.

Нагадаємо, завтра негода охопить більшість областей України, крім грози, очікуються шквали та град.

Крім того, якою буде погода у липні, розповіли синоптики з Українського гідрометцентру.

Сьогодні дощі з грозами прогнозували у західних областях України.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України грозаКиївГідрометцентрШтормове попередження
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