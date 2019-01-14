У Києві від грипу померли двоє людей

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Один із померлих - медик, який лікувався самостійно

Протягом минулого тижня у Києві від грипу померли дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар в.о. директора Київського лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я Сергій Чумак виданню 44.ua.

Як зазначається, всього з початку року від грипу у столиці померли три людини.

"6 січня від грипу помер 54-річний чоловік, який звернувся за медичною допомогою майже на п'ятий день. А 7 січня зареєстрували ще одну смерть. Це 43-річний чоловік, лікар, який лікувався самостійно. Також звернувся за допомогою пізно. В обох випадках виявили хронічні захворювання", - розповів Чумак.

Всього починаючи з жовтня 2018 року в Києві зареєстровано шість летальних випадків від ускладнень після грипу.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомляли, що, станом на 10 січня, в Україні з початку 2019 року п'ять осіб померли від ускладнень, викликаних вірусом грипу типу "А". Також наголошувалося, що всього в Україні з початку епідеміологічного сезону (жовтень 2018 рік) від грипу померли 13 людей.

РБК-Україна повідомляло, що у Києві за 2-й тиждень 2019 року зареєстровано 13 076 хворих на грип та ГРВІ (за попередній тиждень захворіло 11 907). Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 9,8%.