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У Києві з гранатомету стріляли в будівлю телеканалу "112 Україна"

Новини » Надзвичайні події    13.07.2019 - 09:06
У Києві з гранатомету стріляли в будівлю телеканалу "112 Україна"
Фото: на місці події (facebook.com / UA.KyivPolice)

Постраждалих в результаті події немає

У Києві вночі суботи, 13 липня, невідомий вистрілив з гранатомету у фасад будівлі телеканалу "112 Україна". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку столичної поліції у Facebook.

Як повідомляється, близько 4-ї години ночі правоохоронці отримали повідомлення про вибух на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва. Прибувши на виклик правоохоронці виявили пошкодження фасаду будівлі. На місці події був виявлений відстріляний тубус гранатомету.

У Києві з гранатомету стріляли в будівлю телеканалу &quot;112 Україна&quot;

Зазначається, що правоохоронці кваліфікували подію як терористичний акт. У місті введена спецоперація для затримання зловмисника та причетних до правопорушення.

"Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України", - додали в поліції.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що телеканал "112 Україна" анонсував показ фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України", в якому розповідається про "громадянський конфлікт" на Донбасі. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення заявила, що здійснить перевірку фільму на присутність елементів пропаганди.

РБК-Україна писало, що генеральний прокурор Юрій Луценко застеріг "112 Україна" від показу фільму Олівера Стоуна "Нерозказана історія України" з президентом Росії Володимиром Путіним і головою політичної ради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктором Медведчуком.

Нацрада не має доказів зв'язку телеканалів "112", NewsOne і ZIK з Медведчуком Рада планує обмежити вплив російських грошей на телеканали
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