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Из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон, - Нищук

Новости » Происшествия    08.01.2019 - 23:49
Из Киево-Печерской лавры пропали несколько ценных икон, - Нищук
Фото: Евгений Нищук (РБК-Украина)

На основе инвентаризации лавры открыты уголовные производства

Инвентаризация Киево-Печерской лавры обнаружила пропажу нескольких ценных икон. Об этом заявил министр культуры Евгений Нищук, передает РБК-Украина со ссылкой на "Прямой".

В то же время министр не исключает, что реликвии исчезли не в последнее время, а еще до 2003 года.

"Полную инвентаризацию уже частично сделали. Полные отчеты нам сейчас присылают. Есть некоторые потери из икон в Киево-Печерской лавре. С другой стороны, не надо говорить, что уже что-то там вывезено. Эти потери могли быть уже в прежние времена, еще до 2003 года", - рассказал Нищук.

Он добавил, что сейчас на базе этой сверки продолжаются уголовные производства, вся документация направляется в правоохранительные органы

Министр пообещал отдельный брифинг по исчезновению этих икон после обработки всех документов.

Напомним, в середине декабря 2018 года Служба безопасности Украины заявила о намерении допросить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла в уголовном производстве по планам России организовать провокации во время проведения Объединительного собора.

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