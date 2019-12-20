В Киеве горит многоэтажка, есть погибшие

В Киеве в Подольском районе произошел пожар в 16-этажном жилом доме, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, в 20:25 в службу спасения "101" поступило сообщание о пожаре, который возник в жилом доме на Квитневом переулке.

На место происшествия немедленно были направлены ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию, пожарные установили, что возгорание возникло в одной из квартир на 9-м этаже и сразу начали эвакуацию людей с верхних этажей.

В 21:19 сотрудники ГСЧС локализовали пожар. Ликвидация возгорания продолжается.

"По предварительным данным, во время пожара спасатели спасли четыре человека и 15 человек эвакуировали. Также во время разведки в квартире пожарные обнаружили тела двух человека", - говорится в сообщении.

На месте задействовано десять единиц основной и специальной пожарно-рятуавальнои части, а также 27 человек личного состава.

Причина возгорания устанавливается.

Фото: место происшествия (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, 16 декабря в Оболонском районе столицы загорелась недостроенная высотка жилищного комплекса "Бережанский". Густой черный дым был виден из разных частей города.

Кроме того, 3 декабря в центре Киева в одном из домов элитного жилого квартала "Новопечерские липки" произошел пожар.