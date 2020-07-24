В Киеве горит квартира, есть погибшая

Женщина сгорела заживо
В Киеве на улице Закревского, что на левом берегу, горит квартира. В результате происшествия погибла женщина.
Об этом сообщили РБК-Украина в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
На видео видно столп дыма с балкона.
Кроме того, в комментарии РБК-Украина в ГСЧС сообщили, что в результате пожара погибла 77-летняя женщина. Она сгорела заживо.
"На Закревского, 77 произошел пожар на восьмом этаже. Там была пожилая женщина. На место происшествия были направлены спасатели, сразу была поставлена лестница чтобы ее спасти. Пожарные пытались уговорить ее залезть на лестницу, но она не хотела, находилась в неадекватном и шоковом состоянии, отталкивала спасателя", - рассказали в ГСЧС.
Сейчас ликвидация пожара продолжается. В квартире очень много мусора. Также, спасатели не имеют информации, находились ли в квартире во время пожара другие люди.
Напомним, в Подольском районе Киева на Вознесенском спуске произошел пожар в новостройке, на территории стройки произошло возгорание мусора.
Кроме того, в центре Киева произошел автомобильный пожар, две машины горели на улице Большой Васильковской.