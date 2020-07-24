У Києві горить кварира, є загибла

В Києві на вулиці Закревського, що на лівому березі, горить квартира. В результаті події загинула жінка.

Про це повідомили РБК-Україна в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

На відео видно стовп диму з балкону.

Крім того, в коментарі РБК-Україна у Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті пожежі загинула 77-літня жінка. Вона згоріла заживо.

"На Закревського, 77 сталась пожежа на восьмому поверсі. Там була літня жінка. На місце події були направлені рятувальники, одразу була поставлена дробина аби її врятувати. Вогнеборці намагались вмовити її залізти на дробину, але вона не хотіла, перебувала в неадекватному і шоковому стані, відштовхувала рятувальника", - розповіли в ДСНС.

Зараз ліквідація пожежі ще триває. В квартирі дуже багато сміття. Також, рятувальники не мають інформації, чи перебували у квартирі під час пожежі інші люди.

Нагадаємо, в Подільському районі Києва на Вознесенському узвозі сталася пожежа в новобудові, на території будівництва сталося загоряння сміття.

Крім того, в центрі Києва сталась автомобільна пожежа, дві машини горіли на вулиці Великій Васильківській.