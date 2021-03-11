В Киева на Гидропарке масштабный пожар, пламя быстро распространяется

Как сообщается, пожар произошел в 13:56 на Броварском проспекте, что в Деснянском районе столицы. По прибытию спасатели установили, что горит двухэтажное здание. Огонь также перекинулся на рядом расположенные здания.

"Огнеборцы уже приступили к тушению пожара, которое осложняется тем, что основные конструкции зданий деревянные и ими довольно быстро распространяется пламя", - говорится в сообщении.

В ведомстве также добавили, что сейчас площадь пожара составляет 300 кв. м. На месте происшествия работают 26 спасателей и 6 единиц техники.

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/MNS.GOV.UA)