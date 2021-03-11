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У Києва на Гідропарку масштабна пожежа, полум'я швидко поширюється

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 11 березня, у Києві у двоповерховій будівлі сталася пожежа. Наразі полум'я швидко поширюється через те, що основні конструкції будинку дерев'яні.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталася о 13:56 на Броварському проспекті, що у Деснянському районі столиці. По прибуттю рятувальники встановили, що горить двоповерхова будівля. Вогонь також перекинувся на поруч розташовані будівлі.

"Вогнеборці вже приступили до гасіння пожежі, яке ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні і ними доволі швидко розповсюджується полум'я", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що наразі площа пожежі складає 300 кв. м. На місці події працює 26 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Фото: пожежа у Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, напередодні на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні (Хмельницька область) сталася пожежа. З медичного закладу евакуювали 16 медпрацівників та 7 хворих.

Крім того, у місті Кропивницький стався вибух в квартирі дев'ятиповерхового будинку по вулиці Юрія Коваленка. Унаслідок нього постраждали двоє людей.

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Новини України пожежа
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