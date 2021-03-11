У Києва на Гідропарку масштабна пожежа, полум'я швидко поширюється

Як повідомляється, пожежа сталася о 13:56 на Броварському проспекті, що у Деснянському районі столиці. По прибуттю рятувальники встановили, що горить двоповерхова будівля. Вогонь також перекинувся на поруч розташовані будівлі.

"Вогнеборці вже приступили до гасіння пожежі, яке ускладнюється тим, що основні конструкції будівель дерев'яні і ними доволі швидко розповсюджується полум'я", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також додали, що наразі площа пожежі складає 300 кв. м. На місці події працює 26 рятувальників та 6 одиниць техніки.

Фото: пожежа у Києві (facebook.com/MNS.GOV.UA)