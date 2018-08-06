В Киеве горело здание детсада

В Киеве загорелось недействующее здание двухэтажного детсада

В Киеве сегодня, 6 августа 2018 года, горело недействующее здание детского сада по ул. Дмитриевской, 68. Об этом говорится в сообщении главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Спасатели получили информацию о пожаре в Киеве сегодня после 13 часов дня. Как оказалось на ул. Дмитриевской, 68 загорелось недействующее здание двухэтажного детсада.

Уже в 13:35 пожар был локализован, а в 14:17 - ликвидирован, площадь пожара составляет 40 кв. м. В результате пожара пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что вчера, 5 августа 2018 года в Николаевском районе Львовской области загорелась деревяная церковь. Причина возникновения пожара устанавливается, пострадавших нет.

Отметим, по данным синоптиков, в Украине сегодня, 6 августа 2018 года, удержится чрезвычайный уровень пожарной опасности 5 класса. В частности, высокий уровень пожароопасности сегодня ожидается в Черниговской, Запорожской, Кировоградской, Ровенской, в Полтавской, Винницкой и Житомирской областях.