У Львівській області загорілась церква

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав

У Миколаївському районі Львівської області загорілась дерев'яна церква. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області.

Як зазначають у ДСНС, пожежа сталась у селі Велика Горожанна Миколаївського району в церкві "Введення в Храм Пресвятої Богородиці" УГКЦ (Українська греко-католицька церква, - ред.).

"Церква дерев’яна, площею 125 кв. м, висотою 15 м, 1798 року забудови, являється пам’яткою архітектури місцевого значення. Під час виникнення загоряння церква була зачиненою, людей усередині не було", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежа у церкві

Внаслідок пожежі обвалились два куполи церкви.

У прес-службі повідомляють, що о 16 годині 25 хвилин дня пожежу локалізували, а о 17 годині 18 хвилин - ліквідували.

"Внаслідок пожежі вогнем знищено церковний інвентар та майно на площі 90 кв.м, три куполи та дерев'яні перегородки на площі 50 кв.м, а також пошкоджено внутрішні дерев'яні стіни на площі 125 кв.м. До ліквідації пожежі залучили 29 рятувальників та 7 одиниць спецтехніки", - йдеться у повідомленні.

Наразі причина виникнення пожежі встановлюється. У результаті події ніхто не постраждав.

Раніше повідомлялось, що у Львові горіла дерев'яна церква УПЦ МП.