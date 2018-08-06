У Києві горіла будівля дитсадка

У Києві зайнялась недіюча будівля двоповерхового дитсадка

У Києві сьогодні, 6 серпня 2018 року, горіла недіюча будівля дитячого садка по вул. Дмитрівській, 68. Про це йдеться у повідомленні головного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій у Києві.

Рятувальники отримали інформацію про пожежу у Києві сьогодні після 13 години дня. Як виявилося на вул. Дмитрівській, 68 зайнялась недіюча будівля двоповерхового дитсадка.

Вже о 13:35 пожежу було локалізовано, а о 14:17 - ліквідовано, площа пожежі становить 40 кв. м. Внаслідок пожежі постраждалих немає. Причини займання встановлюються.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 5 серпня 2018 року у Миколаївському районі Львівської області загорілась дерев'яна церква. Причина виникнення пожежі встановлюється, постраждалих немає.

Відзначимо, за даними синоптиків, в Україні сьогодні, 6 серпня 2018 року, втримається надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу. Зокрема, високий рівень пожежонебезпеки сьогодні очікується в Чернігівській, Запорізькій, Кіровоградській, Рівненській, в Полтавській, Вінницькій і Житомирській областях.