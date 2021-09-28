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В Киеве горело общежитие педагогического колледжа

Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вечером 28 сентября произошел пожар в общежитии по улице Глебова в Шевченковском районе. Огонь вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

По этому адресу находится девятиэтажное общежитие педагогического колледжа имени Макаренко.

Пожар локализовали в 20:19, а уже в 20:24 огонь полностью потушили. Пожаром было охвачено 8 квадратных метров.

В результате пожара в общежитии никто не пострадал. О причине возникновения огня не сообщают.

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КиевПожар