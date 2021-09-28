RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві горів гуртожиток педагогічного коледжу

Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 28 вересня сталася пожежа в гуртожитку по вулиці Глєбова у Шевченківському районі. Вогонь спалахнув в одній з кімнат на п'ятому поверсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

За цією адресою знаходиться дев'ятиповерховий гуртожиток педагогічного коледжу імені Макаренка.

Пожежу локалізували о 20:19, а вже о 20:24 вогонь повністю загасили. Пожежею було охоплено 8 квадратних метрів.

В результаті пожежі в гуртожитку ніхто не постраждав. Про причину виникнення вогню не повідомляють.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПожежа