В Киеве горело общежитие педагогического колледжа
Фото: в Киеве горело общежитие (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве вечером 28 сентября произошел пожар в общежитии по улице Глебова в Шевченковском районе. Огонь вспыхнул в одной из комнат на пятом этаже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.
По этому адресу находится девятиэтажное общежитие педагогического колледжа имени Макаренко.
Пожар локализовали в 20:19, а уже в 20:24 огонь полностью потушили. Пожаром было охвачено 8 квадратных метров.
В результате пожара в общежитии никто не пострадал. О причине возникновения огня не сообщают.