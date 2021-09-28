У Києві горів гуртожиток педагогічного коледжу
Фото: у Києві горів гуртожиток (Віталій Носач, РБК-Україна)
У Києві ввечері 28 вересня сталася пожежа в гуртожитку по вулиці Глєбова у Шевченківському районі. Вогонь спалахнув в одній з кімнат на п'ятому поверсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
За цією адресою знаходиться дев'ятиповерховий гуртожиток педагогічного коледжу імені Макаренка.
Пожежу локалізували о 20:19, а вже о 20:24 вогонь повністю загасили. Пожежею було охоплено 8 квадратних метрів.
В результаті пожежі в гуртожитку ніхто не постраждав. Про причину виникнення вогню не повідомляють.