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У Києві горів гуртожиток педагогічного коледжу

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Київ, Вівторок 28 вересня 2021 22:35
У Києві горів гуртожиток педагогічного коледжу Фото: у Києві горів гуртожиток (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві ввечері 28 вересня сталася пожежа в гуртожитку по вулиці Глєбова у Шевченківському районі. Вогонь спалахнув в одній з кімнат на п'ятому поверсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

За цією адресою знаходиться дев'ятиповерховий гуртожиток педагогічного коледжу імені Макаренка.

Пожежу локалізували о 20:19, а вже о 20:24 вогонь повністю загасили. Пожежею було охоплено 8 квадратних метрів.

В результаті пожежі в гуртожитку ніхто не постраждав. Про причину виникнення вогню не повідомляють.

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