Возможно поджог: в Киеве горело Главное следственное управление Нацполиции

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

В полиции сообщили, что огонь существенно не повредил материалы уголовных дел

В Киеве произошел пожар в Главном следственном управлении Национальной полиции. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сообщается, что сообщение о пожаре поступило в 03:35, горело помещение в здании по адресу Набережное шоссе, 25, где находится подразделение Главного следственного управления.

Спасатели потушили огонь, который повредил служебные кабинеты и технические помещения. В результате инцидента никто не пострадал.

Также сообщается, что материалы уголовных производств, которые там хранились, существенно не повреждены.

"Кроме того, у следователей есть электронные дубликаты, поэтому все процессуальные документы будут восстановлены", - добавили в полиции.

По факту пожара открыто уголовное дело с квалификацией поджог.

Как уточнили в ГСЧС, пожар потушили спустя два часа после вызова, возгорание произошло на первом этаже административного здания.

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

Сегодня, ближе к утру, загорелось здание по адресу Набережное шоссе, 25. «Злые языки» говорят, что горело следственное управление МВД. Проход/проезд был закрыт, поэтому более точно рассмотреть, что именно горит, не удалось

Напомним, в мае в Киеве горели помещения Александровской клинической больницы, куда доставляют больных COVID-19; в результате инцидента пострадавших не было.

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Автор: РБК-Украина