Можливо підпал: у Києві горіло Головне слідче управління Нацполіції

Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

У поліції повідомили, що вогонь суттєво пошкодив матеріали кримінальних справ

У Києві сталася пожежа в Головному слідчому управлінні Національної поліції. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що повідомлення про пожежу надійшло у 03:35, горіло приміщення в будівлі за адресою Набережне шосе, 25, де знаходиться підрозділ Головного слідчого управління.

Рятувальники загасили вогонь, який пошкодив службові кабінети та технічні приміщення. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також повідомляється, що матеріали кримінальних проваджень, які там зберігалися, суттєво не пошкоджено.

"Крім того, у слідчих є електронні дублікати, тому всі процесуальні документи будуть відновлені", - додали в поліції.

За фактом пожежі порушено кримінальну справу з кваліфікацією підпал.

Як уточнили в ДСНС, пожежу загасили через дві години після виклику, займання сталося на першому поверсі адміністративної будівлі.

Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Сьогодні, ближче до ранку, загорілася будівля за адресою Набережне шосе, 25. «Злі язики» кажуть, що горіло слідче управління МВС. Прохід/проїзд був закритий, тому більш точно розглянути, що саме горить, не вдалося

Нагадаємо, в травні в Києві горіли приміщення Олександрівської клінічної лікарні, куди доставляють хворих COVID-19; в результаті інциденту потерпілих не було.

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Автор: РБК-Україна