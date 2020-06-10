ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Можливо підпал: у Києві горіло Головне слідче управління Нацполіції

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 14:53
Можливо підпал: у Києві горіло Головне слідче управління Нацполіції
Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

У поліції повідомили, що вогонь суттєво пошкодив матеріали кримінальних справ

У Києві сталася пожежа в Головному слідчому управлінні Національної поліції. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції.

Повідомляється, що повідомлення про пожежу надійшло у 03:35, горіло приміщення в будівлі за адресою Набережне шосе, 25, де знаходиться підрозділ Головного слідчого управління.

Рятувальники загасили вогонь, який пошкодив службові кабінети та технічні приміщення. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Також повідомляється, що матеріали кримінальних проваджень, які там зберігалися, суттєво не пошкоджено.

"Крім того, у слідчих є електронні дублікати, тому всі процесуальні документи будуть відновлені", - додали в поліції.

За фактом пожежі порушено кримінальну справу з кваліфікацією підпал.

Як уточнили в ДСНС, пожежу загасили через дві години після виклику, займання сталося на першому поверсі адміністративної будівлі.

Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

Сьогодні, ближче до ранку, загорілася будівля за адресою Набережне шосе, 25. «Злі язики» кажуть, що горіло слідче управління МВС. Прохід/проїзд був закритий, тому більш точно розглянути, що саме горить, не вдалося

Нагадаємо, в травні в Києві горіли приміщення Олександрівської клінічної лікарні, куди доставляють хворих COVID-19; в результаті інциденту потерпілих не було.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київполицияпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся