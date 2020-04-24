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В Киеве горело Байковое кладбище

Новости » Происшествия     24.04.2020 - 13:55
В Киеве горело Байковое кладбище
Фото: пожар на Байковом кладбище (kyiv.dsns.gov.ua)

По предварительным данным, неизвестные подожгли мусор

В Киеве произошел пожар на территории Байкового кладбища. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что вчера вечером в Службу спасения поступила информация о пожаре на Байковом кладбище в Голосеевском районе Киева. На месте пожарные установили, что на территории 100 квадратных метров горел мусор. В течение часа пожар потушили, жертв и пострадавших нет.

По предварительным данным, причиной пожара является "занесение постороннего источника зажигания (поджог) неизвестными лицами". Спасатели напоминают, что в связи с эпидемиологической ситуацией с 17 апреля по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям, ограничено посещение всех кладбищ Киева до отдельного распоряжения. Ограничение не распространяется на похороны.

Напомним, ранее сообщалось о поджоге православного монастыря в Одессе. В результате пожара там сгорела хозяйственная пристройка, жертв и пострадавших не было.

Отметим, по состоянию на 24 апреля один из трех очагов пожара в Чернобыльской зоне отчуждения локализовали.

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