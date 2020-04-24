ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві горіло Байкове кладовище

Новини » Надзвичайні події     24.04.2020 - 13:55
У Києві горіло Байкове кладовище
Фото: пожежа на Байковому кладовищі (kyiv.dsns.gov.ua)

За попередніми даними, невідомі підпалили сміття

У Києві сталася пожежа на території Байкового кладовища. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що вчора ввечері в Службу порятунку надійшла інформація про пожежу на Байковому кладовищі в Голосіївському районі Києва. На місці вогнеборці встановили, що на території 100 квадратних метрів горіло сміття. Протягом години пожежу погасили, жертв і постраждалих немає.

За попередніми даними, причиною пожежі є "занесення стороннього джерела запалювання (підпал) невідомими особами". Рятувальники нагадують, що у зв'язку з епідеміологічною ситуацією з 17 квітня за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій, обмежено відвідування всіх кладовищ Києва до окремого розпорядження. Обмеження не поширюється на похорон.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про підпал православного монастиря в Одесі. В результаті пожежі там згоріла господарська прибудова, жертв і постраждалих не було.

Зазначимо, станом на 24 квітня один із трьох осередків пожежі в Чорнобильській зоні відчуження локалізували.

У Києві за добу заразилось 9 священнослужителів
Новини України Київпожежакладбище
News
On Top