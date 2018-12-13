ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

У Києві горіли магазини із будматеріалами

Новини » Надзвичайні події    13.12.2018 - 11:15
У Києві горіли магазини із будматеріалами
Фото: гасіння пожежі (kyiv.dsns.gov.ua)

Товари згоріли на площі 250 м. кв.

У Києві 13 грудня рятувальники загасили пожежу у магазнах з будматеріалами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України

Як зазначається, о 02:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Миропільська, 39. 

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що у металевій одноповерховій будівлі площею 450 м. кв. сталася пожежа  на площі 250 м. кв. У будівлі розташовані магазини: керамічної плитки, будівельних матеріалів та складу з деревиною.

Рятувальники локалізували пожежу о 04:08, а о 04:28 ліквідували.

Фото: гасіння пожежі (kyiv.dsns.gov.ua)

Унаслідок пожежі згоріло та пошкоджено товари, обладнання, внутрішнє та зовнішнє оздоблення павільйону на площі 250 м. кв. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у середу, 12 грудня, у Баштанському районі Миколаївської області в результаті пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей, ще одна дитина госпіталізована. 

РБК-Україна повідомляло, що 11 грудня рятувальники ліквідували загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району поблизу нафтовидобувної вишки.

 

На в’їздах до Києва відкрили пункти обігріву для водіїв У Києві через снігопад громадський транспорт курсує не за графіком
Новини України КиївКиївпожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся