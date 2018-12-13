У Києві горіли магазини із будматеріалами

Фото: гасіння пожежі (kyiv.dsns.gov.ua)

Товари згоріли на площі 250 м. кв.

У Києві 13 грудня рятувальники загасили пожежу у магазнах з будматеріалами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

Як зазначається, о 02:39 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу на вул. Миропільська, 39.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що у металевій одноповерховій будівлі площею 450 м. кв. сталася пожежа на площі 250 м. кв. У будівлі розташовані магазини: керамічної плитки, будівельних матеріалів та складу з деревиною.

Рятувальники локалізували пожежу о 04:08, а о 04:28 ліквідували.

Фото: гасіння пожежі (kyiv.dsns.gov.ua)

Унаслідок пожежі згоріло та пошкоджено товари, обладнання, внутрішнє та зовнішнє оздоблення павільйону на площі 250 м. кв. Причина виникнення пожежі наразі з’ясовується. Загиблих та травмованих немає.

Нагадаємо, у середу, 12 грудня, у Баштанському районі Миколаївської області в результаті пожежі у житловому будинку загинули двоє дітей, ще одна дитина госпіталізована.

РБК-Україна повідомляло, що 11 грудня рятувальники ліквідували загоряння нафтопродуктів на території Попелівської сільської ради Дрогобицького району поблизу нафтовидобувної вишки.