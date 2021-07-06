В Киеве горела школа в Днепровском районе

К месту событий было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Согласно предварительным данным, огнеборцами установлено, что возгорание произошло в гардеробе, который находится в подвальном помещении учебного заведения.

Около 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет, впрочем в результате пожара сгорели личные вещи и мебель.