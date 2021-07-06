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В Киеве горела школа в Днепровском районе

Автор: Сергей Пышкин

Около 13:47 спасателям ГСЧС было сообщено о пожаре в подвальном помещении столичной школы на улице Миколайчука, 17А, что у Днепровском районе. Возгорание произошло в гардеробе.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве.

К месту событий было отправлено 6 единиц основной и пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава.

Согласно предварительным данным, огнеборцами установлено, что возгорание произошло в гардеробе, который находится в подвальном помещении учебного заведения.

Около 14:22, спасателям удалось локализовать пожар, а в 14:40 - ликвидировать.

Жертв и пострадавших нет, впрочем в результате пожара сгорели личные вещи и мебель.

Фото: в столичной школе произошел пожар (фото facebook.com/DSNSKyiv)

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Киевпожаршколаспасатели