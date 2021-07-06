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У Києві горіла школа у Дніпровському районі

Автор: Сергій Пишкін

Близько о 13:47 рятувальникам ДСНС було повідомлено про пожежу у підвальному приміщенні столичної школи на вулиці Миколайчука, 17А, що у Дніпровському районі. Займання сталося у гардеробі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС України у м.Києві.

До місця подій було відправлено 6 одиниць основної й пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу.

Згідно з попередніми даними, вогнеборцями встановлено, що займання сталося у гардеробі, який знаходиться у підвальному приміщенні навчального закладу.

Близько о 14:22, рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, а о 14:40 - ліквідувати.

Жертв й постраждалих немає, втім внаслідок пожежі згоріли особисті речі й меблі.

Фото: у столичній школі сталася пожежа (facebook.com/DSNSKyiv)

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