В Киеве горела пятиэтажка, есть погибший

Утром 22 августа в Киеве горел пятиэтажный дом по улице Вацлава Гавела в Соломенском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что к месту вызова были отправлены пожарные. Горела одна из квартир на 3-м этаже. Во время тушения пламя спасатели обнаружили тело женщины, которая находилась в комнате квартиры. Также они спасли женщину и мужчину.

"В 6:29 пожар был локализован, а в 6:32 ликвидирован. К ликвидации пожара было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона", - говорится в сообщении.

Фото: пожарные у места происшествия (kyiv.dsns.gov.ua)

В ГСЧС сообщили, что причина пожара и обстоятельства смерти женщины будут установлены правоохранительными органами позже.

Ранее сообщалось, что в Киевской области, из-за температуры воздуха, 22 августа ожидается наивысший уровень пожарной опасности. В столице вероятность пожаров немного ниже, но тоже высокая.



Напомним, 22 августа в Тернопольской области произошел пожар в здании школы. Территория, охваченная пламенем, составила 600 квадратных метров.

