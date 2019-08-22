ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве горела пятиэтажка, есть погибший

Новости » Происшествия    22.08.2019 - 12:20
В Киеве горела пятиэтажка, есть погибший
Фото: сгоревшая квартира (kyiv.dsns.gov.ua)

Причина пожара пока не установлена

Утром 22 августа в Киеве горел пятиэтажный дом по улице Вацлава Гавела в Соломенском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что к месту вызова были отправлены пожарные. Горела одна из квартир на 3-м этаже. Во время тушения пламя спасатели обнаружили тело женщины, которая находилась в комнате квартиры. Также они спасли женщину и мужчину.

"В 6:29 пожар был локализован, а в 6:32 ликвидирован. К ликвидации пожара было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона", - говорится в сообщении.

В Киеве горела пятиэтажка, есть погибший

Фото: пожарные у места происшествия (kyiv.dsns.gov.ua)

В ГСЧС сообщили, что причина пожара и обстоятельства смерти женщины будут установлены правоохранительными органами позже.

Жахлива пожежа сталася сьогодні близько 06:00 ранку на Вацлава Гавела, 43А. Палала квартира, що знаходиться на 3-ому поверсі житлового будинку. Двох людей було врятовано бійцями #ДСНС, але ще одній жінці допомогти не встигли. Її тіло знайшли у кімнаті під час гасіння пожежі. Наразі встановлюють причини загорання та обставини смерті жінки. Відео: Марія Корзун

Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 22 серпня 2019 р.

Ранее сообщалось, что в Киевской области, из-за температуры воздуха, 22 августа ожидается наивысший уровень пожарной опасности. В столице вероятность пожаров немного ниже, но тоже высокая.

Напомним, 22 августа в Тернопольской области произошел пожар в здании школы. Территория, охваченная пламенем, составила 600 квадратных метров.

В Полтаве возник масштабный пожар на складах "Новой почты" В Киеве произошел сбой в движении городской электрички
Новости Украины КиевпожарГСЧС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь