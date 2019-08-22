В Киеве горела пятиэтажка, есть погибший

Фото: сгоревшая квартира (kyiv.dsns.gov.ua)

Причина пожара пока не установлена

Утром 22 августа в Киеве горел пятиэтажный дом по улице Вацлава Гавела в Соломенском районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что к месту вызова были отправлены пожарные. Горела одна из квартир на 3-м этаже. Во время тушения пламя спасатели обнаружили тело женщины, которая находилась в комнате квартиры. Также они спасли женщину и мужчину.

"В 6:29 пожар был локализован, а в 6:32 ликвидирован. К ликвидации пожара было задействовано 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава Киевского гарнизона", - говорится в сообщении.

Фото: пожарные у места происшествия (kyiv.dsns.gov.ua)

В ГСЧС сообщили, что причина пожара и обстоятельства смерти женщины будут установлены правоохранительными органами позже.

Жахлива пожежа сталася сьогодні близько 06:00 ранку на Вацлава Гавела, 43А. Палала квартира, що знаходиться на 3-ому поверсі житлового будинку. Двох людей було врятовано бійцями #ДСНС, але ще одній жінці допомогти не встигли. Її тіло знайшли у кімнаті під час гасіння пожежі. Наразі встановлюють причини загорання та обставини смерті жінки. Відео: Марія Корзун Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 22 серпня 2019 р.

Ранее сообщалось, что в Киевской области, из-за температуры воздуха, 22 августа ожидается наивысший уровень пожарной опасности. В столице вероятность пожаров немного ниже, но тоже высокая.



Напомним, 22 августа в Тернопольской области произошел пожар в здании школы. Территория, охваченная пламенем, составила 600 квадратных метров.

