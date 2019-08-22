У Києві горіла п'ятиповерхівка, є загиблий

Фото: згоріла квартира (kyiv.dsns.gov.ua)

Причина пожежі поки не встановлена

Вранці 22 серпня у Києві горів п'ятиповерховий будинок по вулиці Вацлава Гавела у Солом'янському районі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що до місця виклику були відправлені пожежні. Горіла одна з квартир на 3-му поверсі. Під час гасіння полум'я рятувальники виявили тіло жінку, яка знаходилась у кімнаті квартири. Також вони врятували жінку та чоловіка.

"О 6:29 пожежу було локалізовано, а о 6:32 ліквідовано. До ліквідації пожежі було задіяно 4 одиниці пожежної техніки та 15 чоловік особового складу Київського гарнізону", - йдеться в повідомленні.

Фото: пожежні біля місця події (kyiv.dsns.gov.ua)

Жахлива пожежа сталася сьогодні близько 06:00 ранку на Вацлава Гавела, 43А. Палала квартира, що знаходиться на 3-ому поверсі житлового будинку. Двох людей було врятовано бійцями #ДСНС, але ще одній жінці допомогти не встигли. Її тіло знайшли у кімнаті під час гасіння пожежі. Наразі встановлюють причини загорання та обставини смерті жінки. Відео: Марія Корзун Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 22 серпня 2019 р.

У ДСНС повідомили, що причина пожежі та обставини смерті жінки будуть встановлені правоохоронними органами пізніше.

Раніше повідомлялося, що в Київській області, через температуру повітря, 22 серпня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки. У столиці ймовірність пожеж трохи нижча, але теж доволі висока.



Нагадаємо, 22 серпня в Тернопільській області сталася пожежа в будівлі школи. Територія, охоплена полум'ям, становила 600 квадратних метрів.