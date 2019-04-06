В Киеве горела многоэтажка, есть жертвы

Во время ликвидации пожара в квартире многоэтажки в Шевченковском районе в Киеве погиб мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщатся, что сообщения о пожаре в 9-этажном жилом доме на ул. Авиаконструктора И. Сикорского 6 (Танковая) поступило 6 апреля, в 12:03.

Пожар произошел в одной из квартир на 8м этаже. В 12:40 пожарные локализовали пожар на площади 40 кв. м. Ликвидировали пожар в 13:22.

Во время ликвидации пожарные эвакуировали с девятого этажа дома шестерых жильцов, еще пятерых - с помощью автолестницы с седьмого этажа.

Из квартиры, в которой возникло возгорание, спасено трех жителей - отца, который получил ожоги и отравление угарным газом, его жену и 5-летнюю дочь. Вместе с тем, в ходе тушения спасатели обнаружили тело мужчины.

Фото: пожар в многоэтажке (facebook.com/DSNSKyiv)

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге (Днепропетровская область) в субботу, 6 апреля, на пожаре погибло 3 человека, еще 3 пострадало.