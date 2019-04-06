У Києві горіла багатоповерхівка, є жертви

Під час ліквідації пожежі в квартирі багатоповерхівки у Шевченківському районі у Києві загинув чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляться, що повідомленння про пожежу у 9-поверховому житловому будинку на вул. Авіаконструктора І. Сікорського, 6 (Танкова) надійшло 6 квітня, о 12:03.

Пожежа сталась в одній із квартир на 8му поверсі. О 12:40 вогнеборці локалізували пожежу на площі 40 кв. м. Ліквідували пожежу о 13:22.

Під час ліквідації вогнеборці евакуювали з дев'ятого поверху будинку шістьох мешканців, ще п'ятьох - за допомогою автодрабини з сьомого поверху.

Із квартири, у якій виникло займання, врятовано трьох жителів - батька, який отримав опіки та отруєння чадним газом, його дружину та 5-річну доньку. Водночас, в ході гасіння рятувальники виявили тіло чоловіка.

Фото: пожежа в багатоповерхівці (facebook.com/DSNSKyiv)

Раніше повідомлялося, що у Кривому Розі (Дніпропетровська область) у суботу, 6 квітня, на пожежі загинуло 3 людей, ще 3 постраждало.