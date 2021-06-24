В Киеве горела многоэтажка, людей эвакуировали

В Киеве на улице Липинского горела многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям .

Спасатели эвакуировали людей из дома, который расположен на улице Липинского, 10, что в Шевченковском районе города. В доме наблюдалось задымление с 5 по 1 этажи.

В 14:10 пожар локализировали на площади 120 кв. м, в 14:22 - огонь был полностью потушен.

Фото: в Киеве горела многоэтажка (ГСЧС)

На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человека личного состава.