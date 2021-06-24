В Киеве горела многоэтажка, людей эвакуировали

В Киеве на улице Липинского горела многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей.
Спасатели эвакуировали людей из дома, который расположен на улице Липинского, 10, что в Шевченковском районе города. В доме наблюдалось задымление с 5 по 1 этажи.
В 14:10 пожар локализировали на площади 120 кв. м, в 14:22 - огонь был полностью потушен.
На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человека личного состава.
Напомним, 21 июня в Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар.
Кроме того, в результате инцидента погиб один человек - ее тело нашли в ходе спасательной операции.