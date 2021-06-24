У Києві горіла багатоповерхівка, людей евакуювали

У Києві на вулиці Липинського горіла багатоповерхівка. Пройшла масова евакуація людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

Рятувальники евакуювали людей з будинку, який розташований на вулиці Липинського, 10, що у Шевченківському районі міста. В будинку спостерігалось задимлення з 5 по 1 поверхи.

О 14:10 пожежу було локалізовано на площі 120 кв.м, о 14:22 - вогонь повністю загасили.

Фото: у Києві горіла багатоповерхівка (ДСНС)

На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техники та 35 чоловіки особового складу.