RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Києві горіла багатоповерхівка, людей евакуювали

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві на вулиці Липинського горіла багатоповерхівка. Пройшла масова евакуація людей.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Рятувальники евакуювали людей з будинку, який розташований на вулиці Липинського, 10, що у Шевченківському районі міста. В будинку спостерігалось задимлення з 5 по 1 поверхи.

О 14:10 пожежу було локалізовано на площі 120 кв.м, о 14:22 - вогонь повністю загасили.

Фото: у Києві горіла багатоповерхівка (ДСНС)

На місці було задіяно 7 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техники та 35 чоловіки особового складу.

Нагадаємо, 21 червня у Білогородці (Київська область) стався вибух в багатоповерхівці, який спровокував пожежу.

Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина - її тіло знайшли в ході рятувальної операції.

Читайте РБК-Україна в Google News
пожежадом