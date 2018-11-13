У Києві горіла багатоповерхівка, евакуювали 60 осіб

Фото: місце події (dsns.gov.ua)

Пожежа виникла у шахті ліфту

У Києві через пожежу шахті ліфту у багатоповерхівці на проспекті Героїв Сталінграда евакуювали 60 осіб, зокрема 5 дітей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, сьогодні, 13 листопада, після 15 години у багатоповерховому будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Д виникла пожежа.

"Загорілись кабелі з 5 по 23-й поверхи будівлі. Вогонь розповсюдився також на коридор на 20-му поверсі загальною площею 130 кв.метрів. З приміщення виведено 60 чоловік, врятовано 15 людей (з них 5 дітей)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, до ліквідації пожежі залучалися 75 рятувальників та 20 одиниць техніки. Станом на 17:20 пожежу було ліквідовано.

Фото: dsns.gov.ua

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за даними рятувальників, на пожежах в Україні за тиждень, з 5 по 11 листопада 2018 року, загинули 39 осіб.

Додамо, також повідомлялося, що на вихідних в Миколаєві на території церкви Євангельських християн-баптистів Благодаті Божої на вулиці Степовій сталася пожежа. Площа пожежі становила 120 квадратних метрів.