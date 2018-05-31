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Интервью

В Киеве горела многоэтажка, эвакуировали 10 человек

НовостиПроисшествия    31.05.2018 - 09:37
Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожар в Киеве (kyiv.dsns.gov.ua)

Работники ГСЧС спасли двух человек

В Святошинском районе Киева горела многоэтажка, спасатели эвакуировали 10 человек. Об этом говорится в сообщении управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Сообщается, что пожар произошел в 16-этажном жилом доме на бул. Кольцова, 18-А. По данным ГСЧС, горела одна из комнат на 8 этаже с последующим распространением огня на балкон квартиры на 9 этаже.

"В 00:53 31 мая пожар на площади 30 кв. м был локализован, а в 01:20 - ликвидирован", - говорится в сообщении.

Во время тушения пожара из квартиры на 8 этаже спасли женщину и мужчину, которые пытались укрыться от огня на другом балконе горящей квартиры. Женщину госпитализировали с отравлением продуктами горения, мужчина от госпитализации отказался. Кроме того, спасатели эвакуировали 10 человек с верхних этажей дома. Причина возникновения пожара устанавливается правоохранительными органами.

 

Напомним, ранее сообщалось, что спасатели локализовали лесной пожар в Херсонской области.

 

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Теги публикации: Киев, пожар, ГСЧС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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