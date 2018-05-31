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У Києві горіла багатоповерхівка, евакуювали 10 людей

НовиниНадзвичайні події    31.05.2018 - 09:37
Фото: пожежа в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)
Фото: пожежа в Києві (kyiv.dsns.gov.ua)

Працівники ДСНС врятували двох людей

У Святошинському районі Києва горіла багатоповерхівка, рятувальники евакуювали 10 осіб. Про це йдеться в повідомленні управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Києві.

Повідомляється, що пожежа сталася в 16-поверховому житловому будинку на бул. Кольцова, 18-А. За даними ДСНС, горіла одна з кімнат на 8 поверсі з подальшим розповсюдженням вогню на балкон квартири на 9 поверсі.

"У 00:53 31 травня пожежу на площі 30 кв. м було локалізовано, а о 01:20 - ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Під час гасіння пожежі з квартири на 8 поверсі врятували жінку та чоловіка, які намагалися сховатися від вогню на іншому балконі палаючої квартири. Жінку госпіталізували з отруєнням продуктами горіння, чоловік від госпіталізації відмовився. Крім того, рятувальники евакуювали 10 людей з верхніх поверхів будинку. Причина виникнення пожежі встановлюється правоохоронними органами.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рятувальники локалізували лісову пожежу в Херсонській області.

 

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Теги публікації: Київ, пожежа, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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