В Киеве горела многоэтажка

Фото: пожар в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

В результате пожара никто не пострадал

В Киеве на проспекте Правды горела многоэтажка, в результате пожара пострадавших нет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление ГСЧС в Киеве.

Сообщается, что в 13:21 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в одной из квартир многоэтажки на проспекте Правды в Подольском районе. Также сообщается, что на момент возникновения пожара в квартире находился человек.

"По его словам, он открывал окна, чтобы выпустить дым, и это обусловило быстрое распространение пламени. В ходе разведки спасатели с 13 этажа дома вывели двух человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, спасатели деблокировали дверь лифта, который застрял между 8 и 9 этажами, чтобы спасти женщину. В 14:05 пожар был ликвидирован, огонь повредил мебель и личные вещи.

Пострадавших нет, причина возникновения пожара устанавливается.

Ліквідовано пожежу в одній із столичних квартир 2 березня о 13:21 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про... Опубліковано Головне управління ДСНС України у м.Києві Понеділок, 2 березня 2020 р.

Напомним, ранее в Киевской области произошел крупный пожар на складе птицефабрики в селе Садовое Барышевского района. К тушению привлекли более 40 спасателей и девять единиц техники, жертв и пострадавших нет.