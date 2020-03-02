У Києві горіла багатоповерхівка

Фото: пожежа в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

В результаті пожежі ніхто не постраждав

У Києві на проспекті Правди горіла багатоповерхівка, в результаті пожежі постраждалих немає. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на управління ДСНС в Києві.

Повідомляється, що о 13:21 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в одній з квартир багатоповерхівки на проспекті Правди в Подільському районі. Також повідомляється, що на момент виникнення пожежі у квартирі знаходився чоловік.

"За його словами, він відкривав вікна, щоб випустити дим, і це зумовило швидке поширення полум'я. В ході розвідки рятувальники з 13 поверху будинку вивели двох осіб", - йдеться в повідомленні.

Крім того, рятувальники деблокували двері ліфта, який застряг між 8 та 9 поверхами, щоб врятувати жінку. О 14:05 пожежу було ліквідовано, вогонь пошкодив меблі та особисті речі.

Постраждалих немає, причина виникнення пожежі встановлюється.

Ліквідовано пожежу в одній із столичних квартир 2 березня о 13:21 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про... Опубліковано Головне управління ДСНС України у м. Києві Понеділок, 2 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше в Київській області сталася велика пожежа на складі птахофабрики в селі Садове Баришівського району. До гасіння залучили понад 40 рятувальників та дев'ять одиниць техніки, жертв і постраждалих немає.