В Киеве горел супермаркет "Сильпо": посетителей и персонал эвакуировали

В Киеве горел супермаркет "Сильпо", который находится на бульваре Кольцова в Святошинском районе. Сигнал о пожаре поступил в столичное управление ГСЧС около 19:30. Прибывшие на место спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников магазина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) по Киеву.
На место происшествия были отправлены спасатели ближайших подразделений столичного управления ГСЧС. По прибытии пожарные обнаружили горящую пристройку к супермаркету. Существовала угроза распространения огня на все здание магазина.
Спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников супермаркета. Пожар был локализован в 19:38 на площади 20 квадратных метров, а в 20:07 - полностью потушен.
На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.
Фото: в Киеве горел супермаркет "Сильпо" (facebook.com/DSNSKyiv)
Видео с места пожара в киевском супермаркете "Сильпо" опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний".
Напомним, 21 июня в Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар.
Кроме того, в результате инцидента погиб один человек - ее тело нашли в ходе спасательной операции.