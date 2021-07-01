В Киеве горел супермаркет "Сильпо": посетителей и персонал эвакуировали

На место происшествия были отправлены спасатели ближайших подразделений столичного управления ГСЧС. По прибытии пожарные обнаружили горящую пристройку к супермаркету. Существовала угроза распространения огня на все здание магазина.

Спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников супермаркета. Пожар был локализован в 19:38 на площади 20 квадратных метров, а в 20:07 - полностью потушен.

На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Фото: в Киеве горел супермаркет "Сильпо" (facebook.com/DSNSKyiv)

Видео с места пожара в киевском супермаркете "Сильпо" опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний".