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В Киеве горела многоэтажка, людей эвакуировали

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Киев, Четверг 24 июня 2021 14:49
В Киеве горела многоэтажка, людей эвакуировали Фото: в Киеве горела многоэтажка (ГСЧС)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Липинского горела многоэтажка. Прошла массовая эвакуация людей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели эвакуировали людей из дома, который расположен на улице Липинского, 10, что в Шевченковском районе города. В доме наблюдалось задымление с 5 по 1 этажи.

В 14:10 пожар локализировали на площади 120 кв. м, в 14:22 - огонь был полностью потушен.

Фото: в Киеве горела многоэтажка (ГСЧС)

На месте было задействовано 7 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человека личного состава.

Напомним, 21 июня в Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар.

Кроме того, в результате инцидента погиб один человек - ее тело нашли в ходе спасательной операции.

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