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В Киеве горел супермаркет "Сильпо": посетителей и персонал эвакуировали

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Киев, Четверг 01 июля 2021 21:29
В Киеве горел супермаркет "Сильпо": посетителей и персонал эвакуировали Фото: в Киеве горел супермаркет "Сильпо" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве горел супермаркет "Сильпо", который находится на бульваре Кольцова в Святошинском районе. Сигнал о пожаре поступил в столичное управление ГСЧС около 19:30. Прибывшие на место спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников магазина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) по Киеву.

На место происшествия были отправлены спасатели ближайших подразделений столичного управления ГСЧС. По прибытии пожарные обнаружили горящую пристройку к супермаркету. Существовала угроза распространения огня на все здание магазина.

Спасатели эвакуировали посетителей и сотрудников супермаркета. Пожар был локализован в 19:38 на площади 20 квадратных метров, а в 20:07 - полностью потушен.

На месте было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 15 человек личного состава.

Фото: в Киеве горел супермаркет "Сильпо" (facebook.com/DSNSKyiv)

Видео с места пожара в киевском супермаркете "Сильпо" опубликовал Telegram-канал "Київ Оперативний".

На бульварі Кольцова, 14, прямо зараз палає будівля супермаркету Сільпо. На місці вже працюють пожежні рятувальники #ДСНС, чергує на місці також поліція та швидка. Сподіваємося ніхто не постраждає.

Posted by Київ Оперативний on Thursday, July 1, 2021

Напомним, 21 июня в Белогородке (Киевская область) произошел взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар.

Кроме того, в результате инцидента погиб один человек - ее тело нашли в ходе спасательной операции.

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