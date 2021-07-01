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У Києві горів супермаркет "Сільпо": відвідувачів і персонал евакуювали

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Київ, Четвер 01 липня 2021 21:29
У Києві горів супермаркет "Сільпо": відвідувачів і персонал евакуювали Фото: у Києві горів супермаркет" Сільпо" (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Києві горів супермаркет "Сільпо", який знаходиться на бульварі Кольцова в Святошинському районі. Сигнал про пожежу надійшов до столичного управління ДСНС близько 19: 30. Прибулі на місце рятувальники евакуювали відвідувачів і співробітників магазину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Києву.

На місце події були відправлені рятувальники найближчих підрозділів столичного управління ДСНС. Після прибуття пожежники виявили палаючу прибудову до супермаркету. Існувала загроза поширення вогню на всю будівлю магазину.

Рятувальники евакуювали відвідувачів і співробітників супермаркету. Пожежу було локалізовано о 19:38 на площі 20 квадратних метрів, а о 20: 07 - повністю загашено.

На місці було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Фото: у Києві горів супермаркет" Сільпо" (facebook.com/DSNSKyiv)

Відео з місця пожежі в київському супермаркеті "Сільпо" опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".

На бульварі Кольцова, 14, прямо зараз палає будівля супермаркету Сільпо. На місці вже працюють пожежні рятувальники #ДСНС, чергує на місці також поліція та швидка. Сподіваємося ніхто не постраждає.

Posted by Київ Оперативний on Thursday, July 1, 2021

Нагадавши, 21 червня в Білогородці (Київська область) стався вибух у багатоповерхівці, що спровокувала пожежу.

Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина - її тіло знайшли в ході рятувальної операції.

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