У Києві горів супермаркет "Сільпо": відвідувачів і персонал евакуювали

У Києві горів супермаркет "Сільпо", який знаходиться на бульварі Кольцова в Святошинському районі. Сигнал про пожежу надійшов до столичного управління ДСНС близько 19: 30. Прибулі на місце рятувальники евакуювали відвідувачів і співробітників магазину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) по Києву.

На місце події були відправлені рятувальники найближчих підрозділів столичного управління ДСНС. Після прибуття пожежники виявили палаючу прибудову до супермаркету. Існувала загроза поширення вогню на всю будівлю магазину.

Рятувальники евакуювали відвідувачів і співробітників супермаркету. Пожежу було локалізовано о 19:38 на площі 20 квадратних метрів, а о 20: 07 - повністю загашено.

На місці було залучено 3 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 чоловік особового складу.

Фото: у Києві горів супермаркет" Сільпо" (facebook.com/DSNSKyiv)

Відео з місця пожежі в київському супермаркеті "Сільпо" опублікував Telegram-канал "Київ Оперативний".